Ради покупки Месси "МанСити" взбесил "двойника Зинченко"

Стало известно, почему полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне отклонил первое предложение клуба по продлению контракта, рассчитанного до лета 2023 года. 29-летнего бельгийца взбесило, что "горожане" предложили ему зарплату ниже, чем в действующем соглашении.
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Как отмечает журналист The Athletic Сэм Ли, "Манчестер Сити" решил сэкономить на Кевине де Брюйне, чтобы освободить деньги для потенциального подписания Лионеля Месси, у которого летом истекает контракт с "Барселоной".
Не факт, что "МанСити" удастся заманить к себе Месси, на которого также претендует "ПСЖ", а вот отношения с де Брюйне манкунианцы уже, похоже, испортили.
Кстати, ранее мы писали, что Месси не включили в символическую сборную 2020 года. Зато эксперты L'Equipe нашли в ней место де Брюйне.
Отметим, что, по данным Spotrac, Кевин де Брюйне является самым высокооплачиваемым игроком "МанСити". Его годовой оклад составляет свыше 20 млн евро, что почти в два десятка раз выше, чем у его одноклубника Александра Зинченко (1,148 млн евро в год).
Добавим, что в самом "МанСити" де Брюйне и Зинченко называют "близнецами". И вправду, они очень похожи!
Смотрите, как забивает де Брюйне
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