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Ради такой красотки надо посмотреть старт чемпионата мира по биатлону

9 февраля, 20:30

Любомир Луканюк

Доротея Вирер претендует на награды в смешанной эстафете

В среду, 10 февраля, смешанной эстафетой стартует чемпионат мира по биатлону. Даже если вы не фанат стрельбы на лыжах, советуем не пропустить гонку.

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В составе сборной Италии заявлена самая красивая биатлонистка мира Доротея Вирер. Для Доротеи микст – это медальная дисциплина. Она брала "серебро" и "бронзу" на двух последних ЧМ. Также есть две "бронзы" в смешанных эстафетах на Олимпийских играх.

Как мы писали ранее, на карантине Доротея Вирер задумалась о детях. "Я бы хотела пять. Но посмотрим, может быть, я остановлюсь после первого", – заинтриговала тогда итальянская биатлонистка.

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Ранее мы писали, что самая красивая биатлонистка мира на карантине вместо винтовки вооружилась ножом. Стрельбу по мишеням соблазнительной итальянской спортсменке Доротее Вирер заменила работа с мясом.

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