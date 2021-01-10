Ракицкий вернулся из Питера в Украину, чтобы играть в футбол в Киеве

Украинский защитник российского "Зенита" Ярослав Ракицкий вернулся в Украину. Футболист, которого после переезда в Санкт-Петербург перестали вызывать в национальную сборную, поиграл в футбол в Киеве. Ранее мы давали ТОП-10 зарплат украинских легионеров. И Ракицкий уступил только Андрею Ярмоленко.
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Напомним, что до "Зенита" Ракицкий выступал только за донецкий "Шахтер", с которым 8 раз выиграл чемпионат страны. Провел за сборную Украины 54 матча и забил четыре мяча. Вместе с национальной командой принимал участие в финальной части Евро-2012 и Евро-2016. А в прошлом сезоне "Зенит" с двумя украинцами стал чемпионом России-2020.
Смотрите, как Ракицкий забивал в еврокубках за "Зенит"
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