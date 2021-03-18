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"Раком – не мое": звездная жена футболиста УПЛ попросила очень деликатного совета

18 марта, 13:29

Андрей Трофимов

Супруга полузащитника "Александрии" Максима Третьякова никак не может разродиться

Жена забивного полузащитника "Александрии" Максима Третьякова Лиза начинает бить тревогу. Напомним, беременная красотка хотела родить 11 марта, но уже неделя прошла с тех пор, а малыш по-прежнему в животике.

"Девочки, делитесь, кому какие методы помогли запустить родовую деятельность?! Алкоголь не предлагать, о сексе знаю, полы мыть раком тоже не мое", – написала у себя в Instagram Лиза Третьякова

Лиза Третьякова / Фото: Instagram

"В прошлый раз стимулировали в 41 неделю и резко начался настоящий адок, а в этот раз – никаких стимуляций, все хочу максимально естественно", – добавила Лиза Третьякова

Ранее Лиза Третьякова рассказывала, что ее астролог высчитала ей четыре самые реальные даты родов – это 8, 11, 18 и 31 марта. Брюнетке хотелось бы пораньше, потому что: "До 31-го я точно развалюсь".

Лиза Третьякова / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Лиза и Максим Третьяковы / Фото: Instagram

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Напомним, пара уже воспитывает дочку Сабрину, теперь они ждут мальчика.

Добавим, что Лиза Третьякова – самая популярная из жен футболистов украинского чемпионата. У девушки – 215 тысяч подписчиков.

Смотрите, как забивает Максим Третьяков

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Источник: Сегодня|Спорт

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