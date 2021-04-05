Расистский скандал в Испании: оскорбленному игроку показали желтую карточку

Муктар Диакаби отказался играть после оскорбления, а его Валенсия проиграла Кадису

Скандальным получился вчерашний матч чемпионата Испании в Кадисе, где местная команда принимала Валенсию. На 30-й минуте встречи произошла стычка между испанским защитником хозяев Хуаном Калой и французским защитником гостей Муктаром Диакаби. Как оказалось, конфликт случился на расовой почве.

Недавно в Испании вратарь забил спасительный гол на 94-й минуте матча.

Сначала Кала что-то сказал темнокожему Диакаби, после чего тот попытался выяснить с ним отношения. Рефери показал желтую карточку французу – даже несмотря на то, что Муктар пытался объяснить, что его оскорбили и назвали "черным д***мом". Кстати, Хуан уже имел "горчичник", полученный несколькими минутами ранее. В поддержку своего игрока Валенсия покинула поле и не хотела продолжать матч.

Лишь после того, как судьи объяснили гостям последствия демарша, Валенсия вернулась-таки на поле после получасовой паузы. Причем, Диакаби не захотел продолжать встречу, его заменили. А "герой" эпизода Кала, который, кстати, открыл счет в матче, был заменен в перерыве.

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На момент остановки поединка, на 30-й минуте, счет был 1:1. Однако в концовке Кадис сумел вырвать победу – 2:1. Естественно, что Валенсия поддержала Муктара и не собирается оставлять безнаказанным поведение Хуана Калы. Левантийцы требуют от футбольных функционеров расследовать эпизод.

Тем временем, Британия побеждает коронавирус: на финал Кубка Англии пустят более 20 тысяч зрителей.

Смотрите, как ранее Муктар Диакаби забивал за Валенсию в ворота Арсенала: