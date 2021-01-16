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Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной

16 января, 16:29

Олег Люлька

Возлюбленная Валерия Бондаря показала себя в магических цветах

В то время как игроки "Шахтера" проходили медосмотр перед началом сборов, девушка защитника "горняков" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина порадовала своих поклонников в соцсетях первой в этом году откровенной фотосессией.

Жгучая блондинка предстала перед своими фолловерами в джинсах и расстегнутом пиджаке на голую грудь.

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"Все же есть какая-то магия в черно-белых снимках, а тем более, если на них я. Как вам?" – поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram модель-журналистка Даша Савина

"Огонь! Ты невероятная!" – получила в ответ девушка футболиста "Шахтера"

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Напомним, перед Новым годом Бондарь покатал огненную девушку на вертолете над Доминиканой.

Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

После этого Даша Савина и Валерий Бондарь уже погоняли на квадроциклах по снегу в Харькове. При этом сексапильная блондинка отметила, что у них "не только отношения парня и девушки" – они "еще могут быть друг для друга друзьями".

Валерий Бондарь и Даша Савина на квадроциклах

А завершили отпуск Бондарь и Савина в Каппадокии, в Турции – в этой стране пройдут и ближайшие сборы "Шахтера".

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WAGs Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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