Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной

В то время как игроки "Шахтера" проходили медосмотр перед началом сборов, девушка защитника "горняков" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина порадовала своих поклонников в соцсетях первой в этом году откровенной фотосессией.
Жгучая блондинка предстала перед своими фолловерами в джинсах и расстегнутом пиджаке на голую грудь.
Читайте также: Девушка футболиста сборной Украины приласкала другого красавца
"Все же есть какая-то магия в черно-белых снимках, а тем более, если на них я. Как вам?" – поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram модель-журналистка Даша Савина
"Огонь! Ты невероятная!" – получила в ответ девушка футболиста "Шахтера"
Читайте также: Шикарная блондинка на коленях зацеловала игрока "Шахтера"
Напомним, перед Новым годом Бондарь покатал огненную девушку на вертолете над Доминиканой.
После этого Даша Савина и Валерий Бондарь уже погоняли на квадроциклах по снегу в Харькове. При этом сексапильная блондинка отметила, что у них "не только отношения парня и девушки" – они "еще могут быть друг для друга друзьями".
А завершили отпуск Бондарь и Савина в Каппадокии, в Турции – в этой стране пройдут и ближайшие сборы "Шахтера".