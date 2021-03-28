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Расписание и результаты матчей отбора на ЧМ-2022 в воскресенье: Украина – Финляндия и другие

28 марта, 09:58

Андрей Фоменко

Сегодня в Европе проходят 15 поединков второго тура группового этапа

В воскресенье продолжается отборочная кампания на мундиаль-2022. Сборная Украины после почетной ничьей во Франции принимает в Киеве команду Финляндии. Всего же в Старом Свете запланировано 15 поединков в шести группах: в трех – по три игры, еще в трех – по две.

Читайте также:результаты и видеобзоры матчей отбора ЧМ-2022 в субботу.

Вашему вниманию – расписание, трансляции на ТВ и в интернете и результаты встреч.

Группа В

19:00 Грузия – Испания, ТВ: "Футбол 1"
21:45 Косово – Швеция

Группа С

21:45 Болгария – Италия, ТВ: "Футбол 3"
21:45 Швейцария – Литва

Группа D

16:00 Казахстан – Франция, ТВ: "Футбол 1"
21:45 Украина – Финляндия, ТВ: "Украина", "Футбол 1"

Группа F

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19:00 Дания – Молдова
21:45 Израиль – Шотландия
21:45 Австрия – Фареры

Группа I

19:00 Албания – Англия, ТВ: "Футбол 2"
21:45 Польша – Андорра
21:45 Сан-Марино – Венгрия

Группа J

19:00 Армения – Исландия
21:45 Румыния – Германия, ТВ: "Футбол 2"
21:45 Северная Македония – Лихтенштейн

Также игры можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Узнавайте, что взбесило Роналду в матче Сербия – Португалия.

Смотрите обзор матча Франция – Украина:

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