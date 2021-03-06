Расписание, трансляции и результаты 17-го тура чемпионата Украины по футболу

Все семь матчей 17-го тура чемпионата страны можно посмотреть по телевидению. В эти дни лидеры проводят заочное противостояние, проверяя на прочность команд из нижней части турнирной таблицы.

Тем временем, Милевский угрожает "Динамо" перед матчем УПЛ, но гол пообещал не праздновать. Кстати, поединок "Миная" должен был состояться в Ужгороде, но из-за сложной ситуации на Закарпатье с коронавирусом его перенесли в Киев.

Вашему вниманию – расписание всех игр, трансляций на ТВ и в интернете, результаты и турнирная таблица.

Суббота, 6 марта

14:00 "Мариуполь" – "Ворскла", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3.80 – 3.15 – 2.10

17:00 "Олимпик" – "Шахтер", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 12.50 – 6.70 – 1.20

Воскресенье, 7 марта

14:00 "Динамо" – "Минай", ТВ: "2+2"

Букмекеры: 1.30 – 5.00 – 11.00

17:00 "Заря" – "Львов", ТВ: "Униан"

Букмекеры: 1.32 – 4.80 – 11.50

19:30 "Ингулец" – "Колос", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3.20 – 3.15 – 2.35

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Понедельник, 8 марта

14:00 "Рух" – "Десна", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3.55 – 3.45 – 2.05

14:00 "Днепр-1" – "Александрия", ТВ: "Униан"

Букмекеры: 2.85 – 3.40 – 2.50

Смотрите трансляцию матчей УПЛ на OLL.TV.

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Турнирная таблица:

Ранее братья Суркисы едва не продали "Динамо" российскому миллиардеру.

Смотрите, как "Шахтер" проиграл "Агробизнесу" в Кубке Украины: