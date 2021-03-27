Расписание, трансляции и результаты матчей отбора ЧМ-2022 в субботу

В Европы сегодня открывается второй тур группового этапа

В субботу, 27 марта, проходят очередные 10 матчей квалификации чемпионата мира по футболу. Команды четырех групп начнут второй тур групповой стадии, который продолжится в воскресенье. Сборная Украины, напомним, сыграет в Киеве с финнами.

Тем временем, женщинам впервые дали судить матчи мужского ЧМ.

Самыми интересными, пожалуй, выглядят противостояния Чехии и Бельгии, а также Сербии и Португалии – соперников украинцев по отбору на Евро-2020. Вашему вниманию – расписание всех игр и трансляций на украинском телевидении.

Группа G

16:00 Черногория – Гибралтар, ТВ: "Футбол 2"

19:00 Норвегия – Турция, ТВ: "Футбол 3"

19:00 Нидерланды – Латвия, ТВ: "Футбол 2"

Группа Н

16:00 Россия – Словения, ТВ: "Футбол 3"

19:00 Хорватия – Кипр, ТВ: "Футбол 1"

21:45 Словакия – Мальта

Группа Е

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19:00 Беларусь – Эстония

21:45 Чехия – Бельгия, ТВ: "Футбол 1"

Группа А

21:45 Сербия – Португалия, ТВ: "Футбол 2"

21:45 Ирландия – Люксембург

Также поединки можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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Смотрите, как Бельгия обыграла Уэльс в среду: