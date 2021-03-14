Расплакался на плече у дочки: эмоциональное завершение карьеры знаменитого биатлониста

Чемпион мира Ондржей Моравец дал волю сентиментам после своей прощальной гонки

Знаменитый чешский биатлонист Ондржей Моравец завершил карьеру, пробежав свои последние гонки на домашнем этапе Кубка мира в Нове-Место.

Прощальной для 36-летнего Моравца стала одиночная смешанная эстафета, в которой Чехия стала лишь 17-й, зато Моравец чисто отстрелялся на двух последних рубежах.

Его финиш получился крайне трогательным. Перед заключительной прямой Ондржей "дал пять" другим биатлонистам, а когда пересек финишную линию, Моравец попал в объятия своей жены Вероники и маленьких детей – дочери Розалии и сына Ондржея-младшего.

Биатлонист так растрогался, что расплакался на плече у своей дочурки.

"Я ни о чем не жалею. Я прошел долгий путь и многим пожертвовал, но мне все воздалось", – цитирует Моравца aktualne.cz

Ондржей Моравец и его дети / Фото: Getty Images

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36-летний чех Моравец – трехкратный призер Олимпийских игр: в Сочи-2014 он взял "серебро" в гонке преследования и смешанной эстафете и "бронзу" в масс-старте. Кроме того, он – чемпион мира-2015 в смешанной эстафете.

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