Распродажа! Реал продает десять игроков ради трансферной бомбы

Мадридский Реал готов в летнее трансферное окно устроить большую распродажу. Клуб нуждается в средствах на покупку топ-игроков. В планах испанского гранда приобретение Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда. Оба стоят примерно 150 млн евро.

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Как сообщает The Times, летом Реал намерен продать около десяти футболистов, среди которых – Мартин Эдегор (трансферная стоимость 40 млн евро), в настоящее время выступающий на правах аренды за лондонский Арсенал, Гарет Бэйл (20 млн, играет в аренде за Тоттенхэм), Даниель Себальос (30 млн, играет в аренде за Арсенал) и форвард Лука Йович (20 млн, играет в аренде за Айнтрахт).

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Ранее мы писали, что 20-летнего форварда немецкой Боруссии Эрлинга Холанда готова купить Барселона. Испанский клуб может выложить 180 млн евро за норвежца, который в этом сезоне забил 49 голов в 49 матчах!