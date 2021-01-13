Рассмешил! Усик драйвово прочел знаменитый стих на украинском

"Білі міхи" в исполнении боксера пришлись по душе его фолловерам

Александр Усик, в рясе поздравивший православных с Рождеством, продолжает праздновать. Украинский боксер опубликовал видео, как он у елки декламирует популярный стих Максима Рыльского "Білі мухи". Олимпийский чемпион вошел в роль, прочитав стих выразительно, на одном дыхании. Еще и размахивая руками.

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Галю, Петрику, Кіндрате

Годі, ледарі, вам спати

І побігли до санчат

Галя, Петрик і Кіндрат

Всі з гори летять щодуху

Щоб впіймати білу муху

А санчата їм усім

Змайстрував хто?

Тут Усик сделал паузу...

... старий Максим", – завершил стихотворение боксер, получив в награду заразительный смех присутствующих.

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Фолловерам Усика "мухи" в его исполнении понравились. Вот комментарии подписчиков:

Напомнил любимый стих детства

Хорошо!

Артист! А можно еще какой-нибудь стих?

Александр Усик / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что побитый Усиком боец бегает под его песню на украинском языке.