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Рассмешил! Усик драйвово прочел знаменитый стих на украинском

13 января, 12:44

Олег Люлька

"Білі міхи" в исполнении боксера пришлись по душе его фолловерам

Александр Усик, в рясе поздравивший православных с Рождеством, продолжает праздновать. Украинский боксер опубликовал видео, как он у елки декламирует популярный стих Максима Рыльского "Білі мухи". Олимпийский чемпион вошел в роль, прочитав стих выразительно, на одном дыхании. Еще и размахивая руками.

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Галю, Петрику, Кіндрате
Годі, ледарі, вам спати
І побігли до санчат
Галя, Петрик і Кіндрат

Всі з гори летять щодуху
Щоб впіймати білу муху
А санчата їм усім
Змайстрував хто?

Тут Усик сделал паузу...

... старий Максим", – завершил стихотворение боксер, получив в награду заразительный смех присутствующих.

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Фолловерам Усика "мухи" в его исполнении понравились. Вот комментарии подписчиков:

Александр Усик / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что побитый Усиком боец бегает под его песню на украинском языке.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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боксер Александр Усик стих

Источник: Сегодня|Спорт

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