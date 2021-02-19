Растолстевший Фьюри нырнул в ледяное море, но Джошуа его шутку не понял

В последнее время практически не поступает новостей об организации мегабоя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Стороны ведут переговоры и изучают предварительный вариант контракта. Но Эдди Хирн, промоутер Энтони, считает, что бой состоится не раньше лета – через четыре или даже пять месяцев. И тут тихие будни взбудоражил "Цыганский король", нырнув в холодное зимнее море.

Тем временем, Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа и Фьюри.

32-летний Фьюри опять растолстел, однако не потерял желания потрясать окружающих. На днях он сиганул в холодную воду Ирландского моря. Надолго там Тайсон не задержался, но его поступок вызвал восторг.

Энтони Джошуа узнал о купании будущего соперника от своего промоутера и отреагировал на это спокойно. Слова Хирна приводит vringe:

"Начнем с того, что Фьюри никогда в жизни не выглядел так, как, например, Джошуа. Я попытался немного пошутить на эту тему и позвонил Энтони. Говорю ему: "Видел? Фьюри сиганул в море. Блин, да он выглядит точно так же, как и я". На что Джошуа ответил: "Я точно знаю, что против меня выйдет лучшая версия Фьюри. Поэтому на его лишний вес внимания не обращаю".

Как видим, деяние Тайсона не вызвало восхищение в лагере его оппонента. И пока Фьюри развлекается и живет в свое удовольствие, Джошуа не вылазит из спортзала. Хирн даже предлагал подопечному отдохнуть, слетать в теплые края, но тот отказался.

Недавно огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года рассекретили в Британии.

Вспомним, как Тайсон и его жена проводили время на свежем воздухе:

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram