Разбила лицо в кровь: неожиданное падение известной спортсменки на Кубке мира

Линн Сван была фавориткой шведского этапа, но выбыла уже в 1/4 финала

Лыжные гонки в последнее время становятся все более травматичными. Неделю назад британец Эндрю Янг получил серьезную травму на Кубке мира в шведском Фалуне – лыжник слетел с трассы и сломал бедро об рекламный щит. А сегодня во время спринтерской гонки на этапе в Ульрисехамне покидала трассу в крови фаворитка – шведка Линн Сван.

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Во время борьбы в 1/4 финала Сван не удержалась на ногах и упала в снег. При этом спортсменка падала крайне неудачно – ударилось лицом и громко закричала. Судя по повторам трансляции, Линн разбила бровь, и кровь стекала вниз по лицу девушки, когда она покидала трассу.

Многие ведущие лыжники пропустили этап Кубка мира в Ульрисехамне, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который пройдет с 23 февраля по 7 марта.

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