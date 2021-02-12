Разбили детей с разницей в 100 очков! Невиданный погром в чемпионате Украины

В условиях пандемии украинская баскетбольная Суперлига решила играть третий круг чемпионата в так называемых "пузырях", когда команды соберутся на несколько туров в одном городе. И уже бабл в Киеве принес удивительный рекорд. Ранее мы рассказывали про игрока из НБА в чемпионате Украины.

"Киев-Баскет" – "Харьковские Соколы" / Фото: ФБУ

Из-за большого количества травмированных и больных COVID-19 "Харьковские Соколы" привезли в столицу молодежную команду, которая выступает в Первой лиге. Разве что ее усилил игрок основного состава Антон Мусиенко. Однако его усилий не хватает, чтобы тянуть партнеров.

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Сначала юные "Соколы" проиграли "Будивельнику" 45:112. А затем по ним катком прошелся лидер чемпионата "Киев-Баскет" – 135:35. Разница в счете 100 очков стала рекордом Суперлиги. Столичная команда сделала 53 точных попадания, собрала 61 подбор и отдала 35 передач.

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У хозяев легионеры Джейкобсон и Тибодо набрали по 24 очка. У харьковчан у Бондаренко 11 очков и 4 подбора. После этого матча "Киев-Баскет" упрочил свое лидерство в Суперлиге при 17 победах и 4 поражениях. А вот "Соколы" упали на 10 место – 5 побед и уже 16 неудач.

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