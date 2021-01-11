Разбитые дома и футбол на линии фронта: "Шахтер" снял фильм о поездке на Донбасс

Впервые за 6 лет игроки команды оказались так близко к Донецку

"Шахтер" снял документальный фильм о поездке своих игроков на линию разграничения. В ноябре 2020 года украинский полузащитник "горняков" Максим Малышев и грузинский защитник Давид Хочолава побывали в Красногоровке, Марьинке и Авдеевке. Впервые за 6 лет футболисты команды оказались так близко к Донецку.

В общей сложности "горняки" провели в пути 14 часов и преодолели 600 километров. Во время поездки Малышев и Хочолава увидели спортивные залы со следами боев, поврежденные дома, минные поля и сотни ребят, которые с неподдельными эмоциями встречали гостей.

Малышев и Хочолава / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В документальный фильм вошли воспоминания "горняков" о "Донбасс Арене", которая болела как один большой фанатский сектор, взгляд на терриконы и слезы радости на глазах детей, которые благодаря клубному проекту "Давай, играй!" могут посещать тренировки на линии разграничения

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"Не хватает дома", – признался Максим, который также рассказал о своем длительном восстановлении после травмы. Хотя ходили слухи, что Малышев заканчивает карьеру в 27 лет.

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