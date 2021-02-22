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Разгневанный игрок бросил в судью мячом и был немедленно удален (видео)

22 февраля, 09:25

Елена Павлова

Однако потеря баскетболиста не помешала "Пеликанам" обыграть "Селтикс"

Скандальная ситуация произошла в поединке НБА между "Нью-Орлеаном" и "Бостоном" (120:115 ОТ). Атакующий защитник "Пеликанс" Джей Джей Редик был удален с площадки, получив два технических фола в четвертой четверти. Фатальным стал бросок Редика в арбитра. Ранее "греческий бог" НБА уложил соперника локтем в челюсть.

За 11:42 до конца четвертой четверти Редик получил первый технический фол за споры с арбитром, который не зафиксировал на нем фол. А в следующей атаке "Пеликанс" на Редике вновь нарушили правила, и недовольный ветеран бросил закрученный мяч в сторону судьи, который тут же выписал игроку второй "технарь".

"Бостон Селтикс" после поражения опустились на 6-е место в Восточной конференции, "Пеликаны" – 11-е на Западе. Ранее мы рассказывали, как журналист брал интервью у тренера НБА, лежа в кровати.

Также мы сообщали, что "вкусная" жена звезды НБА порезалась бутылкой в День влюбленных. Жена Стефена Карри оторвалась от фильма и загремела в неотложку.

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