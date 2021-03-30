Развод по-мальдивски: жена Малиновского пожаловалась на дорогой курорт

Пока Руслан Малиновский находится в лагере сборной Украины, его супруга развлекается на Мальдивах. Позавчера Малиновская поделилась фото в купальнике. Теперь же Роксана рассказала историю, как на дорогом морском курорте "разводят" гостей.
На своей страничке в Instagram девушка выложила видео минибара в отельном номере, пожаловавшись, что с нее хотели взять 55 долларов за шампанское.
При этом цены на игристый напиток в прайс-листе сначала не было. Все прояснилось на следующий день.
Впрочем, такие мелочи не мешают Малиновской наслаждаться отдыхом в кругу родных.
"Это мое любимое место", – так призналась супруга футболиста в любви к Мальдивам.
Тем временем, высказался Малиновский о неудаче в матче Украина – Финляндия: "Ничего страшного".
Напомним, наша сборная в среду сыграет третий поединок за восемь дней – в Киеве против команды Казахстана.
Смотрите, как Руслан проводил время с семьей:
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