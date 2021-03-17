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Разъяренные футболисты вынудили арбитра сбежать со стадиона прямо во время матча

17 марта, 17:48

Любомир Луканюк

Игроки устроили расправу над рефери

Совершенно дикий эпизод произошел в одном из матчей четвертого дивизиона Болгарии между командами "Костинброд" и "Торнадо". Футболисты так взъелись на арбитра, что от расправы его спасло только бегство.

Главный судья матча предъявил одному из футболистов предупреждение, после чего на него с кулаками набросился другой игрок. В итоге рефери остановил встречу и покинул стадион.

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Ранее мы писали о скандале в украинском футболе. Эпопея началась после того, как президент "Олимпика" с матами ворвался в прямой эфир после поражения от "Шахтера". Владелец клуба Владислав Гельзин попробовал поднять коллег против "судейского беспредела", но большой поддержки не дождался.

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Источник: Football.ua

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