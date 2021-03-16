"Реал" – "Аталанта": онлайн ответного матча 1/8 Лиги чемпионов

Во вторник, 16 марта, в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Аталанта". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"РЕАЛ" – "АТАЛАНТА"

Реклама

Напомним, три недели назад в Бергамо "Реал" обыграл "Аталанту" 1:0 благодаря голу Ферлана Менди на 86-й минуте. Почти весь тот матч "Королевский клуб" с украинцем Андреем Луниным в запасе провел в большинстве после удаления Рено Фройлера за фол последней надежды. Тем не менее "Аталанта" Руслана Малиновского и Виктора Коваленко, не заявленного, правда, на ЛЧ, белый флаг не выбрасывает. Сегодня должен быть тот еще бой!

Смотрите, как "Реал" одолел "Аталанту" в гостях

"РЕАЛ" – "АТАЛАНТА":

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"РЕАЛ": Куртуа; Васкес, Варан, Рамос, Менди; Кроос; Иско, Модрич, Вальверде, ﻿Винисиус; Бензема

Не сыграют: Карвахаль (задняя мышца бедра), Каземиро (дисквалификация), Диас (бедро), Азар (бедро)

Под вопросом: Одриосола (не уточняется)

"Висит" на карточке: Менди

"АТАЛАНТА": Голлини; Толой, Ромеро, Паломино; Меле, де Роон, Пашалич, Госенс; Пессина; Муриэль, Сапата

Не сыграют: Фройлер (дисквалификация), Хатебур (стопа)

Под вопросом: Джимшити (мышечная травма)

"Висят" на карточке: Джимшити, Ромеро

"РЕАЛ" – "АТАЛАНТА":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики дают "Реалу" 73 процента на выход в четвертьфинал, "Аталанте" – 27 процентов. На победу мадридцев по сумме двух встреч установлен коэффициент 1.32, бергамасков – 3.65. При этом в ответном поединке букмекеры ждут три гола и более.

"РЕАЛ" – "АТАЛАНТА":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Реал" – "Аталанта" во вторник, 16 марта, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Аталанта" перед встречей с "Реалом" обыграла в Серии А "Специю":