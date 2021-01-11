Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"

Основатель музея истории украинского футбола в Горловке Сергей Анненков рассказал, что, произошло с его музеем и почему нынешний наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров стал злейшим врагом сторонников так называемой "ДНР".

Анненкову пришлось покинуть родной город еще в 2014-м после двух недель тюремного заключения за поездку на футбол во Львов. Он хотел забрать с собой экспонаты музея, но их уже успели разграбить. "Новая власть" позволила взять с собой только часть шарфов и футболок. Вымпелы и почти все значки пришлось оставить.

"А футболку уроженца Горловки Сергея Реброва забрали и сожгли в присутствии начальника управления физкультуры и спорта горсовета. Причем записали это на видеокамеру. Сказали, что Ребров – злейший враг "ДНР". Оказывается, на Сергея Станиславовича выходили местные с просьбой, чтобы он финансово помог им в "борьбе с бандеровцами". Сергей отказался и сразу стал злейшим врагом. Я успел вывезти гранитную доску с надписью: "Здесь учился Сергей Ребров", которая висела в школе № 40", – рассказал Сергей в интервью champion.com.ua.

Ранее мы писали, что жена Реброва захотела от него дочку: ни за что не догадаетесь зачем. Анна вместе с Сергеем Ребровым уже 11-й год. У них растут сыновья – Александр, которому два годика, и Никита, которому скоро исполнится 5 лет.

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