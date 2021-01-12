Редкий случай: нашлась внебрачная дочь Марадоны, не претендующая на наследство

Девушка просто хочет узнать, был ли легендарный футболист ее отцом

В Аргентине объявилась еще одна внебрачная дочь легендарного футболиста Диего Марадоны. По информации gazzetta.it, ее зовут Евгения Лапровиттола, она родилась 11 июля 1995 года. Девушка только собирается начать процедуру установления родства, но, по информации аргентинского вещателя America, она не намерена претендовать на наследство футболиста.

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По сообщениям аргентинских СМИ, Лапровиттола просто хочет узнать, действительно ли Диего был ее отцом, и, возможно, встретиться со своей биологической матерью. Евгению усыновили в детстве и в доме, где она росла, много говорили о бывшем чемпионе мира, из-за чего она стала фанаткой футболиста, поддерживая клуб "Химнасия и Эсгрима" – последнее место работы Диего.

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Отметим, что Марадона оставил после себя пять официально признанных детей и еще столько же пытаются доказать свое родство. Как мы писали ранее, на состояние Марадоны претендуют 16 родственников.

Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. А прокурор вынес "черную метку" врачу Марадоны.

Диего Марадона отдыхает с сигарой и алкоголем незадолго до операции:

Диего Марадона отдыхает с сигарой и алкоголем