Реформа украинского чемпионата: 20 команд в двух группах и плей-офф

С нового сезона произойдут изменения в Первой и Второй лигах

Сегодня состоялось заседание Центрального совета Профессиональной футбольной лиги. По его итогам стало известно, как реформируют два низших дивизиона украинского футбола.

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В следующем сезоне в Первой лиге сыграют 20 клубов. Они будут разделены на две группы по географическому принципу. После двух кругов десять лучших команд разыграют между собой путевки в УПЛ. Вторая десятка будет бороться за сохранение прописки. Четыре худшие понизятся в классе.

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Во Второй лиге также будет две группы, не более 16 команд в каждой.

Кроме того, молодежное первенство U-21 под эгидой УПЛ будет отменено. Три лучшие команды Премьер-лиги могут заявить свою молодежь в Первую лигу, остальные – во Вторую.

Напомним, что не утихает скандал вокруг противостояния "Олимпика" и главы футбольного судейского корпуса Украины Лучано Лучи. Президент донецкого клуба Владислав Гельзин заявил, что итальянец Лучи называет Украину банановой республикой.