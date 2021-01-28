Рекордсмен сборной Украины в Эмиратах пересел на лошадь

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук показал, как проводит свободное время в Объединенных Арабских Эмиратах. Экс-игрок, а ныне тренер, катается на лошади.

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Анатолий Тимощук отыграл в сборной Украины с 2000 по 2016 год. Он рекордсмен по количеству матчей в футболке "желто-синих" – 144. В Украине поиграл за "Волынь" и "Шахтер", также выступал за "Зенит", "Баварию" и "Кайрат". Сейчас живет в Санкт-Петербурге, где работает в тренерском штабе "Зенита".

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В ОАЭ Тимощук был вместе с "Зенитом" на сборах.

Ранее бывшая жена Тимощука рассказала о судебном процессе: "Он пытается использовать детей против меня". Надежда Навроцкая отметила, что ее бывший супруг придумывает феерические шоу, чтобы затянуть судебное дело.