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Реванша за Киев не будет: Рамос пропустит оба матча против Салаха

1 апреля, 16:30

Александр Трикиша

Капитан мадридского клуба получил травму в расположении сборной Испании

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос пропустит оба матча четвертьфинала Лиги чемпионов против английского Ливерпуля из-за травмы икроножной мышцы. 35-летний защитник получил травму, когда находился в расположении сборной Испании.

Таким образом, болельщики не смогут увидеть реванш между Рамосом и лидером красных Мохамедом Салахом. Напомним, капитан Реала грубым приемом нанес египтянину травму в киевском финале Лиги чемпионов, за что подвергся критики со стороны фанатов со всего мира. Как мы писали тогда, после финала ЛЧ в Киеве Серхио Рамосу и его семье угрожали смертью.

Первый матч между Реалом и Ливерпулем пройдет 6 апреля в Мадриде, ответный – 14 апреля в Ливерпуле, сообщает BBC.

Ранее мы писали, что лучший футболист Баварии не сыграет против ПСЖ. Роберт Левандовски получил травму в матче за национальную сборную.

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Смотрите, как Реал и Ливерпуль играли на предыдущей стадии:

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Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид Серхио Рамос Мохамед Салах

Источник: Сегодня|Спорт

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