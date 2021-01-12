Рейтинг лучших бомбардиров века: есть Мальдивы и Сингапур, но без Украины

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) продолжает засыпать болельщиков своими рейтингами. Сначала IFFHS назвала Лионеля Месси лучшим плеймейкером десятилетия.

Затем федерация удивила выбором тренера. Лучшим стал Диего Симеоне, проигравший два финала Лиги чемпионов.

Теперь пришел черед определить лучшего бомбардира мировых лиг в XXI веке. Учитывались голы,забитые с 2001 по 2020 годы. Первое место у Криштиану Роналду из "Ювентуса" – 462 мяча.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отстал всего на чуть-чуть – 451 гол.

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На третьем месте форвард "Милана" Златан Ибрагимович – 379 голов.

Топ-10 лучших бомбардиров XXI века (версия IFFHS)

Криштиану Роналду (Португалия) – 462 Лионель Месси (Аргентина) – 451 Златан Ибрагимович (Швеция) – 379 Луис Суарес (Уругвай) – 332 Александар Дурич (Сингапур) – 304 Али Ашфак (Мальдивы) – 287 Роберт Левандовски (Польша) – 285 Самюэль Это'О (Камерун) – 282 Давид Вилья (Испания) – 280 Мартин Камбуров (Болгария) – 278

В список включены футболисты, которые смогли преодолеть отметку в 200 голов. Их всего 58. К сожалению, представителей Украины в рейтинге нет.

Кстати, на днях Криштиану Роналду добрался до мирового рекорда. У португальца 759 голов в официальных матчах.