По итогам сегодняшней жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне определились пары 1/8 финала Лиги Европы. Украину в турнире представляют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". На этой стадии больше нет сеяных команд, а команды из одной страны могли встречаться друг с другом.
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Матчи пройдут 11 и 18 марта. Первая встреча пройдет на поле команды, которая указана первой.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:
- "Динамо" Киев (Украина) – "Вильярреал" (Испания)
- "Рома" (Италия) – "Шахтер" (Украина)
- "Аякс" (Нидерланды) – "Янг Бойз" (Швейцария)
- "Олимпиакос" (Греция) – "Арсенал" (Англия)
- "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Тоттенхэм" (Англия)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Милан" (Италия)
- "Славия" (Чехия) – "Рейнджерс" (Шотландия)
- "Гранада" (Испания) – "Мольде" (Норвегия)
Ранее мы писали, что "Шахтер" и "Динамо" приложили руку к новому рекорду Лиги Европы. Прошедшая стадия 1/16 финала Лиги Европы стала самой результативной в истории турнира.
Смотрите, как на предыдущей стадии играли "Динамо" и "Шахтер":
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