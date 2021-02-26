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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

26 февраля, 14:20

Александр Трикиша

Матчи этой стадии пройдут 11 и 18 марта

По итогам сегодняшней жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне определились пары 1/8 финала Лиги Европы. Украину в турнире представляют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". На этой стадии больше нет сеяных команд, а команды из одной страны могли встречаться друг с другом.

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Матчи пройдут 11 и 18 марта. Первая встреча пройдет на поле команды, которая указана первой.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

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Ранее мы писали, что "Шахтер" и "Динамо" приложили руку к новому рекорду Лиги Европы. Прошедшая стадия 1/16 финала Лиги Европы стала самой результативной в истории турнира.

Смотрите, как на предыдущей стадии играли "Динамо" и "Шахтер":

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жеребьевка Лига Европы

Источник: Сегодня|Спорт

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