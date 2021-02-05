Ринг-герл растопила снег горячим фото в купальнике

Сексуальная ринг-герл Камила Оливейра из Бразилии решила немного растопить снежный покров и провела эффектную зимнюю фотосессию в розовом бикини. Ее тело согревала лишь белоснежная шубка и высокие сапожки.

Камила является одной из самых популярных ринг-герл в смешанных единоборствах. В январе 2013 года стала первой представительницей своей страны, которая выносила таблички на турнирах UFC. В 2016 году авторитетный сайт Sherdog назвал Камилу самой красивой октагон-герл. Кстати, недавно Оливейра радовала своих фанатов присутствием на поединке Конора Макгрегора против Дастина Порье.

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