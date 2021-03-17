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Родился в Москве, а легендой стал во Львове: ушел из жизни бывший игрок "Шахтера" и "Карпат"

17 марта, 16:08

Александр Трикиша

Незадолго до этого Борис Рассихин потерял жену и сына

16 марта на 84-м году ушел из жизни бывший футболист львовских "Карпат" и донецкого "Шахтера" Борис Рассихин. Будущий футболист родился в Москве. В 1956 году его заметили селекционеры "Шахтера" и пригласили в Донецк, где он провел 6 лет и сыграл более 70 матчей.

Но настоящей легендой он стал во Львове. Рассихин в 1963 – 1964 годах провел за "Карпаты" 55 игр (5 голов). В 70-х годах работал помощником Эрнеста Юста в тренерском штабе, а в 1989 году приложил немало усилий для возрождения команды, став главным тренером "Карпат", сообщает официальный сайт львовского клуба.

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За сравнительно короткое время Борис Андреевич пережил тяжелые утраты – смерти сначала жены, а недавно и сына.

Ранее мы писали, что ушел из жизни воспитанник "Шахтера" Ростислав Багдасаров: у него были проблемы с сердцем. Также он защищал цвета "Стали" и "Колоса".

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умер футболист Шахтер Донецк Карпаты Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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