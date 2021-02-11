Версія українською
$ 27,77
33,67

Роды вот-вот! Новые интимные фото от самой популярной жены футболиста в УПЛ

11 февраля, 11:21

Олег Люлька

Больше всех появления на свет малыша, похоже, ждет его сестренка

Супруга полузащитника "Александрии" Максима Третьякова Лиза поделилась фотографиями своего "беременного" животика перед родами, которые уже вот-вот. Девушка показала, как "общается" с животиком ее дочка Сабрина.

Читайте также: 14 свежих идей к Валентинову дню для влюбленных

"Сабрина уже так ждет своего братика. Я даже не могла подумать, что она так трепетно будет относиться к моей беременности. Гладит животик, целует его, разговаривает с малышом, часто у меня спрашивает, как он там, вырос ли", – рассказала у себя в Instagram Лиза Третьякова

"Мы, кстати, давненько определились с именем. Для меня важно дать имя ребенку, пока он еще в животике. Считаю, что назвать ребенка на второй-третий день после родов, как минимум, неуважительно, что ли", – добавила жена футболиста Максима Третьякова, но само имя пока что не раскрыла

Читайте также: Ходит ходуном! Беременная звезда Instagram показала "футбол" в своем животе

Отметим, что Лиза Третьякова – самая популярная из жен футболистов украинского чемпионата. У нее 217 тысяч подписчиков в Instagram. Ранее девушка рассказывала, что рожать своего второго ребенка планирует с использованием спинальной анестезии.

Смотрите, как забивает голы Максим Третьяков

Новости на эту же тему:

Беременная жена футболиста зажигательным танцем отметила долгожданную встречу Ходит ходуном! Беременная звезда Instagram показала "футбол" в своем животе "И с животом можно быть чуть секси": пикантное фото беременной супруги футболиста Беременная супруга украинского футболиста поделилась эротическим видео
беременность WAGs жена футболиста Лиза Третьякова

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Какие редкие имена украинцы давали детям в 2020 году