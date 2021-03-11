"Рома" – "Шахтер": где смотреть первый матч 1/8 финала Лиги Европы

Встреча в столице Италии начнется в 22:00 по киевскому времени

Сегодня гранды украинского футбола проведут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. На нашем сайте начался онлайн "Рома" – "Шахтер". Старые знакомые сыграют на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток португальца Артура Диаша прозвучит в 22:00.

На украинском ТВ встречу в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Непосредственно трансляция с арены начнется в 21:55, а в 21:00 на той же "кнопке" выйдет программа "Путь к Гданьску", где свое мнение будут высказывать эксперты и журналисты.

Вашему вниманию – расписание, трансляции и результаты 1/8 Лиги Европы.

В повторе поединок покажут в пятницу в 4:00 и в 11:20 на канале "Футбол 1", а в 18:30 – на "Футбол 2". Еще игру можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV. Также стрим матча "Рома" – "Шахтер" пройдет на канале Спорт Сегодня в YouTube.

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Интересно, что по личным встречам преимущество – у украинской команды. "Горняки" брали верх четыре раза, в том числе в плей-офф Лиги чемпионов, а итальянцы – дважды. Причем "волки" побеждали только на своем поле.

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