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Роналду и Месси есть к чему стремиться: рейтинг лучших бомбардиров мира

9 февраля, 23:16

Любомир Луканюк

Больше всех на клубном уровне забивал Ромарио

Международная федерация футбольной истории и статистики составила рейтинг лучших бомбардиров в истории на клубном уровне. В него включены игроки, на счету которых 500 и более забитых мячей.

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Первое место в рейтинге у бразильского нападающего Ромарио – 689 голов. Далее идет Пеле – 684 гола. Догоняют бразильский дуэт Криштиану Роналду (661) и Лионель Месси (651). Из действующих футболистов в список недавно вошел Златан Ибрагимович.

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Лучшие бомбардиры по версии IFFHS:

  1. Ромарио (Бразилия) – 689
  2. Пеле (Бразилия) – 684
  3. Криштиану Роналду (Португалия) – 661
  4. Йозеф Бицан (Австрия) – 656
  5. Лионель Месси (Аргентина) – 651
  6. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 645
  7. Джимми Джонс (Северная Ирландия) – 635
  8. Джо Бэмбрик (Северная Ирландия) – 593
  9. Эйсебио (Португалия) – 581
  10. Герд Мюллер (Германия) – 566
  11. Гленн Фергюсон (Северная Ирландия) – 562
  12. Фернанду Пейротеу (Португалия) – 538
  13. Джимми Макгрори (Шотландия) – 538
  14. Уве Зеелер (Германия) – 508
  15. Златан Ибрагимович (Швеция) – 501
  16. Альфредо Ди Стефано (Аргентина) – 500

Ранее мы писали, что Роналду занял первое место в рейтинге бомбардиров мирового футбола, обойдя чеха Йозефа Бицана.

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