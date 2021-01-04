Роналду и Месси указали их место, обновив Instagram Пеле

В последнее время главные нынешние звезды футбола – Криштиану Роналду и Лионель Месси – взялись превосходить голевые достижения своих предшественников. Так, накануне Роналду превзошел рекорд Пеле по голам в официальных матчах. Успехи португальца и аргентинца взволновали поклонников бразильской легенды.

То ли сам Пеле, то ли его друзья решили снять все вопросы кардинальным образом. На страничке 80-летнего экс-форварда "Сантоса" и сборной Бразилии в Instagram добавилась надпись в его представлении: "Лучший бомбардир всех времен". Сразу же указали общее число мячей, забитых трехкратным чемпионом мира – 1283.

Напомним, недавно в Бразилии нашли доказательства, что Месси не побил рекорд Пеле. Сам же "Король футбола" в своем последнем видео в соцсетях поздравил всех с Рождеством, не став включаться в ненужные споры.

Количество подписчиков Пеле в Instagram продолжает расти. За последние полмесяца оно увеличилось с пяти миллионов до 5,4 млн.

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