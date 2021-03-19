Роналду не догоняет Месси: рейтинг зарплат в футболе Италии и Испании

Криштиану получает меньше Лионеля в два с лишним раза

Сегодня авторитетное французское издание l'Equipe опубликовало имена футболистов и тренеров с самыми большими доходами в двух сильных европейских чемпионатах – Испании и Италии. Примечательно, что выступают в них самые звездные игроки современности – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Оказывается, зарплата у аргентинца значительно больше, чем у португальца.

На днях Пеле ответил Роналду, присвоившему себе главный рекорд футбола.

Зарплаты футболистов Ла Лиги. ТОП-5

Лео Месси ("Барселона") – 10,5 миллионов евро в месяц (до вычета налогов) Антуан Гризманн ("Барселона") – 2,9 млн Луис Суарес ("Атлетико") – 2,9 млн Эден Азар ("Реал") – 2,5 млн Серхио Рамос ("Реал") – 2 млн

Лионель Месси и Серхио Рамос / Фото: AFP

В Италии не только Роналду получает меньше Месси, но и в целом звезды по сравнению с коллегами в Испании.

Зарплаты футболистов Серии А. ТОП-5

Роналду ("Ювентус") – 4,53 млн евро в месяц (до вычета налогов) Эдин Джеко ("Рома") – 1,07 млн Маттейс де Лигт ("Ювентус") – 1,02 Ромелу Лукаку ("Интер") – 0,95 Кристиан Эриксен ("Интер") – 0,95

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Скромнее доходы и у тренеров на Апеннинах, чем на Пиренеях.

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Зарплаты тренеров Ла Лиги. ТОП-3

Диего Симеоне ("Атлетико") – 3,6 млн евро в месяц Зинедин Зидан ("Реал") – 1,4 млн Рональд Куман ("Барселона") – 1,2 млн

Тренер "Атлетико" Диего Симеоне / Фото: AFP

Зарплаты тренеров Серии А. ТОП-3

Антонио Конте ("Ювентус") – 1,38 млн евро Паулу Фонсека ("Рома") – 0,38 млн Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") – 0,36 млн

Антонио Конте / Фото: Reuters

Тем временем, украинский вратарь "Реала" женился в Испании.

Смотрите, как Криштиану забивал в чемпионате Италии несколько дней назад: