Роналду не догоняет Месси: рейтинг зарплат в футболе Италии и Испании

Сегодня авторитетное французское издание l'Equipe опубликовало имена футболистов и тренеров с самыми большими доходами в двух сильных европейских чемпионатах – Испании и Италии. Примечательно, что выступают в них самые звездные игроки современности – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Оказывается, зарплата у аргентинца значительно больше, чем у португальца.
На днях Пеле ответил Роналду, присвоившему себе главный рекорд футбола.
Зарплаты футболистов Ла Лиги. ТОП-5
- Лео Месси ("Барселона") – 10,5 миллионов евро в месяц (до вычета налогов)
- Антуан Гризманн ("Барселона") – 2,9 млн
- Луис Суарес ("Атлетико") – 2,9 млн
- Эден Азар ("Реал") – 2,5 млн
- Серхио Рамос ("Реал") – 2 млн
В Италии не только Роналду получает меньше Месси, но и в целом звезды по сравнению с коллегами в Испании.
Зарплаты футболистов Серии А. ТОП-5
- Роналду ("Ювентус") – 4,53 млн евро в месяц (до вычета налогов)
- Эдин Джеко ("Рома") – 1,07 млн
- Маттейс де Лигт ("Ювентус") – 1,02
- Ромелу Лукаку ("Интер") – 0,95
- Кристиан Эриксен ("Интер") – 0,95
Скромнее доходы и у тренеров на Апеннинах, чем на Пиренеях.
Зарплаты тренеров Ла Лиги. ТОП-3
- Диего Симеоне ("Атлетико") – 3,6 млн евро в месяц
- Зинедин Зидан ("Реал") – 1,4 млн
- Рональд Куман ("Барселона") – 1,2 млн
Зарплаты тренеров Серии А. ТОП-3
- Антонио Конте ("Ювентус") – 1,38 млн евро
- Паулу Фонсека ("Рома") – 0,38 млн
- Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") – 0,36 млн
Тем временем, украинский вратарь "Реала" женился в Испании.
Смотрите, как Криштиану забивал в чемпионате Италии несколько дней назад:
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