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Роналду с невестой оплатили лечение 7-летнего мальчика, больного раком

8 февраля, 18:48

Александр Трикиша

Знаменитый футболист отметился трогательным поступком

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и Джорджина Родригес оплатили лечение семилетнего португальского мальчика Томаса, которому в 2019 году диагностировали нейробластому – Раковое заболевание, поражающее нервные клетки и спинной мозг.

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Благодаря помощи знаменитого футболиста мальчик уже отправился в Испанию, где пройдет серию консультаций и тестов для проведения лечения в больнице в Барселоне, сообщает maisfutebol.

Изначально имена футболиста и его невесты не упоминались в сообщениях, однако позже сестра невесты Роналду Ивана Родригес поблагодарила пару за поступок.

"Спасибо Криштиану и Джорджине за вашу помощь, солидарность и большое сердце. Спасибо за помощь в том, чтобы Томас получил возможность вылечиться", – написала Ивана Родригес.

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Вот так Роналду забивал "Динамо":

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Источник: Сегодня|Спорт

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