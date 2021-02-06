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Роналду в одиночку уничтожил "Рому": видео феерии Криштиану после "днюхи"

6 февраля, 21:01

Олег Люлька

"Ювентус" обыграл римлян 2:0. Звездный португалец стал героем матча

Роналду сам себе сделал отличный подарок к 36-летию, которое отметил накануне. В субботу, 6 февраля, в центральном матче 21-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл дома "Рому" 2:0, а Криштиану стал героем поединка, забив первый мяч и приняв участие во втором.

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На 13-й минуте Роналду, получив пас от Мораты на линии штрафной, пробил низом нерабочей левой ногой в правый от себя угол. И снаряд оказался в цели. Так счет стал 1:0 в пользу "Ювентуса".

А на 70-й минуте "Ювентус" убежал в контратаку, Кулусевски выполнил передачу с фланга в центр на Роналду, и защитник "Ромы" Ибаньес, пытаясь помешать Криштиану сделать дубль, срезал мяч в сетку собственных ворот.

Благодаря этой победе "Ювентус" вышел на третье место турнирной таблицы Серии А, обойдя на два очка "Рому".

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Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Напомним, на свое 36-летие Роналду съел торт в португальской раскраске, а также заявил: "Я не могу обещать вам еще 20 лет карьеры. Но что я могу вам пообещать, так это то, что пока я буду продолжать, вы никогда не получите от меня меньше 100 процентов".

Криш держит слово!

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня|Спорт

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