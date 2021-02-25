Роналду затянул детей на крышу небоскреба: как проходит выходной звезды футбола

Криштиану показал "ценные моменты" из своей жизни

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду нашел свободное время в плотном графике тренировок и провел время со своей семьей. Вместе с невестой Джорджиной Родригес и детьми футболист отдохнул на крыше небоскреба, откуда открывался шикарный вид на город.

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"Ценные моменты", – подписал фото Криштиану в Instagram, а его возлюбленная на своей странице добавила: "Прекрасный полдень после тяжелого дня".

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Напомним, что накануне кот Роналду улетел на отдых в Испанию на частном самолете. Сфинкс Пепе в декабре попал под машину и прошел курс реабилитации.

А перед этим Роналду пополнил коллекцию "львом" за 8 миллионов евро. Португальский футболист приобрел спортивную машину Bugatti Centodieci.