Роскошная модель отшила звезду "Реала" и даже заблокировала в социальных сетях

В последнее время вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа славится больше своими любовными похождениями, чем игрой. Звездный конкурент украинца Андрея Лунина угодил в скандал из-за ухаживания за моделью. Хотя лишь в январе Куртуа завел роман с "королевой соблазнов". Голкипера охмурила участница испанского реалити-шоу Майка Ривера.

Читайте также: Знойная испанка разбила брак российского футболиста-уголовника

Тибо Куртуа / Фото: Reuters

Теперь же, по информации испанских СМИ, бельгийский вратарь сохнет по Instagram-модели – Лиз Эмилиано. Он буквально завалил девушку сообщениями. Однако горячая брюнетка не заинтересовалась футболистом.

Реклама

Сначала Лиз Девушка просто игнорировала все сообщения Куртуа. Но потом не выдержала и удалили голкипера из друзей, а свой аккаунт в социальной сети и вовсе закрыла. Как бы еще не обвинила Тибо в преследовании.

Ранее украинский футболист, ничего не делая, "обманул" вратаря за 75 млн евро. Руслан Малиновский, даже не касаясь мяча, сыграл решающую роль в голе "Аталанты" в ворота "Реала".

Смотрите, как Куртуа играл в Лиге чемпионов