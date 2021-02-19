России предъявили счет за флаг на чемпионате мира

Союз биатлонистов России (СБР) обязали компенсировать 300 евро, которые Международный союз биатлонистов (IBU) потратил на изготовление флага для команды РФ для чемпионата мира в Поклюке (Словения).

Об этом сообщает ТАСС.

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Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) за махинации с допингом отстранил российских спортсменов от участия в чемпионатах мира и Олимпиадах под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Поэтому специально к биатлонному чемпионату мира, который проходит в эти дни в Словении, для сборной РФ был изготовлен новый флаг, на котором изображен монохромный логотип национальной федерации биатлона без российского триколора.

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Ранее Россия, спортсменам которой запрещено использовать любую национальную символику на крупных турнирах, заявила о желании заменить реальный гимн "Катюшей" на чемпионате мира по хоккею. Но эту идею забанил босс Международной хоккейной федерации Рене Фазель.