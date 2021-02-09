Россия – голая! Ей не в чем выступать на чемпионате мира по биатлону

Форму с национальными символами запретил суд. А новую россиянам все еще не доставили

Россиянам не в чем выступать на чемпионате мира по биатлону, который 10 февраля стартует в словенской Поклюке. К ним все еще не поступила экипировка для соревнований.

Как сообщает РИА Новости, новую форму не успели завезти из-за Дня национальной культуры Словении. Хотя изначально экипировку должны были доставить в понедельник, 8 февраля, но из-за задержек она появится, в лучшем для россиян случае, во вторник.

При этом вероятность появления россиян в гонках в старой форме исключена. Напомним, суд Лозанны отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом и гимном до 16 декабря 2022 года. Из-за этого перед биатлонным ЧМ-2021 россиянам пришлось полностью менять комплект формы, убрав оттуда символику страны.

Биатлонист РФ / Фото: biathlonrus.com Реклама

Также во время турнира российская команда будет называться RBU (Russian Biathlon Union).

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