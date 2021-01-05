Россия – Канада: где и во сколько смотреть матч чемпионата мира по хоккею

На молодежном чемпионате мира по хоккею пришла пора полуфинальных матчей. Первый финалист определится в классическом противостоянии Россия – Канада.

О градусе подобных матчей мы уже сообщали:"Чертовы коммуняки!": как СССР и Канада устроили побоище на чемпионате мира.

За кого болеете? Россия Канада

Когда пройдет матч?

Молодежное первенство проходит в канадском Эдмонтоне, у которого с Украиной существенная разница во времени. Поединок пройдет в ночь с 4 на 5 января. Начало в 1:00 по Киеву

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Где смотреть?

В прямом эфире поединок будет показан на телеканале XSport. Там же можно будет посмотреть второй полуфинал: США – Финляндия (4:30).

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом хозяев первенства. Коэффициент на победу Канады в основное время – 1.70, на успех России – 4.25, на ничью – 5.60. Котировки на выход в финал Канады – 1.40, России – 3.36.

Что с титулами?

Сборная Канады выигрывала молодежный чемпионат мира больше чем Россия и СССР вместе взятые. У Канады – 18 титулов (это рекорд). У России – 4, СНГ – 1, СССР – 8. Мировые первенства проводятся с 1977 года.

Смотрите, как тренер детской команды подрался во время матча: