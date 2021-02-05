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Россия не может без допинга! По 4 года дисквалификации получили титулованные борцы

5 февраля, 10:19

Елена Павлова

Руслан Абдулаев является пятикратным чемпионом мира

Российские борцы Руслан Абдулаев и Рашид Кайтмазов остались без соревнований на ближайшие четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок действия дисквалификации спортсменов отсчитывается с ноября 2020 года. Ранее благодаря допингу россиянина украинский силач стал дважды чемпионом Европы.

Оба борца дисквалифицированы за нарушение пункта 2.1 антидопинговых правил: "Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена".

Руслан Абдулаев / Фото: Instagram

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Отметим, что Абдулаев является пятикратным чемпионом мира по грэпплингу, в том числе брал "золото" 2019 года. Кайтмазов в этой же дисциплине становился чемпионом Европы. Также Абдулаев пробовал силы в ММА.

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Ранее стало известно, что бывший глава биатлона покрывал Россию и может получить 10 лет тюрьмы.

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