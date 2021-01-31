Версія українською
$ 28,19
34,1

Россиянин уволил экс-звезду "Динамо" с поста тренера "Пафоса"

31 января, 21:49

Олег Люлька

Дмитрий Михайленко проработал в чемпионате Кипра всего три месяца

Бывшую звезду киевского "Динамо" и днепровского "Днепра" Дмитрия Михайленко уволили с поста главного тренера кипрского "Пафоса", которым владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин.

О незамедлительном расторжении контракта с украинцем объявил официальный сайт "Пафоса".

Причиной отставки 47-летнего Михайленко, возглавившего "Пафос" в октябре, стали неудовлетворительные результаты команды.

Сегодня "Пафос" дома проиграл "Ларнаке" 1:4, а в последних четырех матчах набрал всего одно очко. Как результат, команда оказалась на восьмой строчке в таблице чемпионата Кипра.

Реклама

Напомним, до "Пафоса" Дмитрий Михайленко возглавлял "Днепр-1", откуда также ушел после длительной серии неудач, уступив должность хорвату Игору Йовичевичу.

Добавим, что ворота "Пафоса" защищает экс-динамовец Артур Рудько, с которым недавно продлили контракт в клубе после признания бывшего киевлянина лучшим голкипером чемпионата Кипра.

Новости на эту же тему:

С бывшим вратарем "Динамо" продлили контракт за российские деньги Бывший вратарь "Динамо" получил "золотые перчатки" на Кипре Экс-тренер "Днепра" будет работать на россиянина на Кипре: официально Бывший тренер "Днепра-1" нашел себе "теплое" место работы в компании с россиянином
тренер чемпионат Кипра Дмитрий Михайленко ФК Пафос

Реклама

Новости партнеров

Горе потрясло самую богатую певицу Украины
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг