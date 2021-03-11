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Российская теннисистка получила в глаз во время матча

11 марта, 19:39

Любомир Луканюк

Спортсменка отказалась от продолжения поединка

Российская теннисистка Анастасия Потапова отказалась продолжать матч на турнире WTA в Дубае в парном разряде. Причина – достаточно необычная для тенниса.

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В матче 1/8 финала Потапова вместе с Моникой Никулеску играли с Алексой Гуарачи из Чили и хорваткой Дарией Юрак. Во втором сете на приеме подачи Потапова находилась у сетки и получила мячом в глаз от удара одной из соперниц.

На корт вышел врач, который осмотрел глазное дно Анастасии. После короткого совещания теннисистки снялись с матча.

Ранее мы писали, что рекорд Новака Джоковича в Сербии отметили на уровне национального праздника. Джокович начал 311 неделю во главе мирового рейтинга АТР. Таким образом, он побил достижение Роджера Федерера (310).

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Источник: Eurosport

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