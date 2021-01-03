Российские лыжники завалили друг друга, после чего выясняли отношения на трассе

В итоге оба остались без медалей в масс-старте "Тур де Ски"

После того как Ассоциация лыжных видов спорта Норвегии сняла свою сборную с многодневки "Тур де Ски" из-за коронавируса, фаворитами элитных соревнований стали россияне во главе с Александром Большуновым. Однако теперь они решили мешать друг другу и устраивают разборки прямо на трассе. Напомним, что накануне многодневки сборная России слетела с трассы в озеро.

Мужской масс-старт на этапе Тур де Ски в Швейцарии завершился массовым завалом россиян. За поворот до финиша столкнулись Алексей Червоткин и Евгений Белов. А Иван Якимушкин вылетел с трассы. После чего Червоткин и Белов начали выяснять отношения прямо на лыжне. При этом лыжники находились в тройке лидеров и не попали на пьедестал.

Оказалось, что Червоткин подрезал Белова и был дисквалифицирован. А вот Якимушкин успел заехать в тройку, правда, прошел небольшой участок не по трассе, а за ее пределами. Выиграл россиянин Большунов, "серебро" взял итальянец Дарио Колонья. А в России теперь не утихают дискуссии, кто же виноват в этой ситуации.

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