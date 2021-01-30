Российские саночники на руках ползли к финишу. Их выгнали с чемпионата мира

На чемпионате мира по санному спорту случился довольно курьезный момент. Рассмешили публику россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

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Во время первого заезда в соревнованиях экипажей двоек российские спортсмены допустили ошибку, которая привела к падению. Но это не остановило Кашкина и Коршунова. Они сумели забраться обратно в сани и продолжили спуск. Однако ехавшие на малой скорости спортсмены, не сумели добраться до черты финиша. Им осталось каких-то пару метров. Всеволод и Константин попытались доехать, отталкиваясь от льда руками, но сделать это саночникам помешали судьи, сообщает sport24.

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В итоге Кашкин и Коршунов были дисквалифицированы согласно правилам Международной федерации санного спорта за попытку финишировать с помощью дополнительных усилий.