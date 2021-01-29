Российские судьи завышают оценки своим спортсменам на Олимпиадах и Кубке мира

Ученые из Норвегии и Германии проанализировали итоги соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина

Российские судьи по прыжкам с трамплина завышают оценки своим соотечественникам. Это подтвердили три эксперта, которые провели проверку факта помощи судей из разных стран своим спортсменам. В исследовании участвовали Алекс Крумер из норвежского университетского колледжа Мольде, а также Феликс Отто и Тим Павловски из Тюбингенского университета в Германии.

Прыжки на лыжах с трамплина / Фото: Reuters

В работе ученых использовались данные 76 775 оценок судей по прыжкам на лыжах с трамплина на 203 соревнованиях. В анализ вошли все Кубки мира и Олимпийские игры в период с 2010 по 2017 год.

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Специалисты обнаружили, что только норвежские и финские судьи не были замечены в симпатиях к соотечественникам. А вот французские, чешские, польские и особенно российские служители Фемиды гораздо благосклоннее к прыгунам из своих стран. Так, судьи из России присваивают россиянам в среднем на 0,22 балла больше, чем их коллеги за аналогичный прыжок.



Фото Reuters

Авторы исследования обратили внимание на связь между симпатиями к соотечественникам и индексом восприятия коррупции. При этом они подчеркнули, что это не означает, что в решениях судей присутствует элемент коррупции. С полным текстом исследования можно ознакомиться на ресурсе researchgate.net.

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