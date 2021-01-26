Российский боксер провалил допинг-тест и принял яд

Бывший чемпион WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев решил очистить свой организм после проваленного допинг-теста. Боксер нанес на тело яд зеленой лягушки.

"Попробовал на себе церемонию "Камбо".

"Камбо" – это общее название Phyllomedusa bicolor, амазонской древесной лягушки. Чтобы собрать секрет для церемонии, лягушку ловят, затем крепко привязывают к четырем палкам, помещенным в землю, и ее конечности растягивают между палками. Это приводит к тому, что лягушка становится достаточно напряженной, чтобы активировать ее защитный механизм и выделять из кожи вещество, содержащее пептиды.

Честно скажу, процедура неприятная, из-за состояния, в котором я оказался под действием этого самого вещества в течении 10-15 минут. Но по окончанию церемонии, ты настолько рад, что все позади.

Легенда гласит, что "Камбо" неким образом обнуляет и перезапускает весь организм человека", – написал в соцсетях Ковалев.

Напомним, что Ковалев должен был 30 января драться против серебряного призера Олимпийских игр-2016 узбека Бектемира Меликузиева. За выход в ринг его ждал гонорар в 2,5 млн долларов. Теперь же, судя по всему, россиянина ждет дисквалификация.