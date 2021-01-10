Российский комментатор не будет есть ботинок, а Украина в эстафете мотала круг штрафа

В смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе сборная Украины кинула своих сильнейших на сегодня биатлонистов – Дар'ю Блашко, Юлию Джиму, Артема Приму и Дмитрия Пидручного. Однако ход еще набрали не все, и вместе борьбы за пьедестал – только 10 место. А в субботу именинница Пидгрушная взлетела на 14 мест в преследовании, а Джима – в ТОП-15.

Отметим, что Блашко в конце первого этапа сильно уступила лидерам ходом и передала эстафету Джиме с отставанием в 48 секунд. Артем Прима пытался поднять Украину повыше, но зашел на штрафной круг. А Дмитрий Пидручный на последнем этапе неплохо бежал и ворвался в ТОП-10.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Первый подиум в нынешнем сезоне у сборной России, которая неожиданно заняла первое место, обойдя на финишном круге Норвегию без братьев Бе и Францию. А российскому комментатору Дмитрию Губерниеву теперь не придется есть ботинок.

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Но это не последняя гонка сегодня. На "одиночную" эстафету в 15:40 от Украины заявлены Вита Семеренко и Антон Дудченко. А мы сообщали, где и когда смотреть биатлонные эстафеты в воскресенье.

Пятый этап Кубка мира сегодня закрывается, но шестой откроется уже в среду – 13 января. Причем, напомним, пройдет он также в Оберхофе.

Смотрите, как сборная Украины успешно завершила предыдущий сезон