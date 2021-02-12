Российского тренера дисквалифицировали за выходку в матче с "Челси"

Сегодня УЕФА вынес окончательное решение по инциденту, который произошел во время встречи "Краснодара" и "Челси" в Лиге чемпионов. Матч состоялся в Лондоне 8 декабря и завершился ничьей 1:1, а гости из России с опозданием вышли на игру. Европейские функционеры оставили в силе наказание, наложенное на "Краснодар" 19 января.

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Вердикт опубликован на официальном сайте УЕФА.

Российский клуб подавал апелляцию, но ее отклонили. Таким образом, "Краснодар" оштрафован на 15 тысяч евро, а главный тренер команды Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч европейских турниров условно. Наказание действительно в течение года.

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Ранее 37-летний Мусаев наказывался в чемпионате России за претензии к судьям. Его команда заняла третье место на групповой стадии Лиги чемпионов и в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с хорватским "Динамо".

Недавно российского футболиста дважды за день выгоняли с поля.

Вспомним, как "Краснодар" был разгромлен в России лондонцами со счетом 4:0.